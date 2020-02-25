Депутат Харитонов призвал изменить бюджетные отношения регионов и центра

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал вывести регионы со сложной экономической ситуацией из зоны бедности в ближайшее время. Депутат Госдумы Николай Харитонов уверен, что также нужно изменить бюджетные отношения регионов и центра, потому что органы местного самоуправления часто остаются без денег.

В Курганской области утвердили индивидуальную программу социально-экономического развития региона на 2020–2024 годы. Помимо этого, такие же программы должны будут разработаны и представлены в правительстве для каждого региона с низким уровнем экономического развития.

Вдобавок к этому Мишустин пообещал, что кабмин может выделить подобным регионам до 5 миллиардов рублей до 2024 года.

«В случае успешного соответствующего развития тех программ, которые будут утверждены, после 2024 года дополнительно также выделим до 5 миллиардов рублей», — сказал глава кабмина РФ.

Председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, оценивая такой стимул развития регионов, заявил, что еще «испокон веков в России нищим подавали».

«Но я не думаю, что это подаяние государственной казны. В то же время у нас полтора десятка регионов-доноров, а остальные профицитные. Сегодня нужно пересматривать бюджетные отношения регион — центр. Органы местного самоуправления как были без денег, так и остаются без них. Это поддержка может быть нужна, потому что на любой территории живут люди. После 2024 года обещать, наверное, далековато. Нужно делать мониторинг каждого региона, почему мы дошли до этой жизни и почему не развивается экономика. Говоря о сельском хозяйстве, у нас на любой территории есть крупные и хорошие хозяйства. Это все зависит от кадров, от человека. Есть великолепные территории, и там все в убытках», — рассказал Харитонов в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам депутата Государственной думы РФ Валентины Пивненко, есть большая надежда на то, что при помощи федерального центра будет произведено выравнивание социально-экономического развития российских регионов.

«Хотелось бы очень дождаться и дожить до этого. В настоящее время действует специальная программа социально-экономического развития республики Карелия до 2020 года. На сегодня рассматривается вопрос о том, чтобы действие этой программы было продлено на 2021 год. Для того, чтобы воспользоваться беспрецедентными мерами поддержки отстающего региона, Карелия должна представить реальные проекты социально-экономического развития в разных областях. Просто так ни один из регионов средства не получит. Он получит их только на конкретные инвестиционные проекты, которые будут способствовать росту социально-экономического развития и повышению благосостояния населения», — поделилась парламентарий.

Ранее российский премьер назвал недопустимо большой неосвоенную часть федерального бюджета за 2019 год. Мишустин рассказал, что в текущем году на госконтракты выделили порядка 4,6 триллиона рублей. На данный момент потрачено около 10% из этих денег. Еще примерно 12,2% ушло на нацпроекты. При этом с 2019 года на текущий год перешел остаток по национальным проектам в размере 149 миллиардов рублей.