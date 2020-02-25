Зачем Минтранс открыл небо Санкт-Петербурга для иностранных авиакомпаний

Санкт-Петербург, 25 февраля. Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Открытое небо Санкт-Петербурга», которая состоится в среду, 26 февраля, в 16.00, в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

С 1 января с «Пулково» сняли ограничения «по седьмой степени свободы воздуха» для иностранных авиакомпаний. Они смогут выполнять рейсы в петербургский аэропорт без регистрации в России. Пока в перечне стран, допущенных к «открытому небу», значатся 30 государств.

Об этом проинформировала пресс-служба Минтранса в специальном сообщении.

«Министерство транспорта РФ информирует, что с 1 января 2020 года в аэропорту «Пулково» будет введен в действие режим снятия ограничений по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург сроком на пять лет. По итогам предварительных переговоров такие европейские авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One, и другие выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году из 22 стран с последующим увеличением перечня государств», — рассказали в ведомстве.

Подведем итоги: сколько появилось новых маршрутов, какие дальнейшие перспективы у Петербурга в качестве большого международного хаба для России, кто наши ближайшие конкуренты. На эти и другие вопросы ответят гости пресс-конференции.

Гости и участники дискуссии:

— Морозов Игорь Михайлович, председатель совета профсоюзной организации летного состава ОАО «Авиакомпания «Россия» профессионального летного состава;

— Иванова Ирина Владимировна, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, член профильной комиссии по туристской индустрии;

— Аксаментов Олег Игоревич, директор Института воздушного и космического права AEROHELP;

— Милонов Виталий Валентинович, депутат Государственной думы;

— Приказчиков Владимир Александрович, президент Российской ассоциации перевозчиков;

— представители авиакомпаний и другие специалисты.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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