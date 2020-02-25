Рожин уличил Эрдогана в намеренном занижении потерь турецкой армии в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что на территории Ливии погибли двое военнослужащих турецкой армии. Об этом он рассказал в международном аэропорту Эсенбога в Анкаре в преддверии своего визита в Азербайджан. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин подчеркнул, что турецкие власти серьезно занижают потери своих военных на территории североафриканского государства, чтобы эта информация не выглядела слишком удручающей. Также он добавил, что, по данным Ливийской национальной армии (ЛНА), число погибших турецких солдат, поддерживавших так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, составляет более десяти человек, а сирийских наемников Анкары за последнее время было ликвидировано около сотни.

«Ранее заявлялось, что во время ответного огня ЛНА на провокацию боевиков ПНС, когда произошло возгорание склада боеприпасов в порту Триполи, погибло не два, а три турецких офицера. Официально признаны погибшими майор и полковник ВС Турции, но там также был погибший турецкий генерал-майор. Источники, связанные с Ливийской национальной армией, заявляют, что в боях под Триполи за последнее время, по разным данным, погибли от 10 до 16 турецких военнослужащих и до сотни боевиков, которых Турция вывозила из Сирии в Ливию для укрепления войск ПНС. Не стоит забывать, что удары во время боевых действий наносились и по турецкой логистической инфраструктуре, поэтому погибших там намного больше, чем те двое военных, о которых сказал Эрдоган. Скорее всего, Турция просто занимается растягиванием этих потерь во времени, то есть, размажет их на какой-то период, чтобы они не выглядели слишком уж удручающе», – поделился собеседник ФАН.

Кроме того, военный эксперт подчеркнул, что турецкий лидер в настоящее время не хочет сообщать обо всех погибших солдатах и офицерах ВС Турции на ливийской территории, а хочет несколько растянуть такую неприятную статистику во времени, чтобы не оглашать сразу число всех убитых, которых он послал для оказания помощи триполитанскому режиму Файеза Сарраджа. Он констатировал, что в целом имеющиеся потери в рядах бандформирований ПНС и поддерживающих их турок не являются критичными для Анкары, поскольку главным образом продолжают погибать сирийские наемники, поставляемые турецкой стороной в Триполи.

«Возможно, Эрдоган сейчас взял курс на уменьшение потерь (в Ливии – Прим. ФАН), которые постепенно будут объявлены, но не все сразу. Скорее всего, это делается, чтобы показать, якобы чрезмерных людских потерь в рядах турецкой армии в ливийской кампании нет. Конечно, эти потери не являются достаточно критичными для Турции. Основные потери все-таки несут боевики ПНС, которые являются для Анкары расходным материалом, их там (в Ливии – Прим. ФАН) достаточно много, и они решают разные задачи. Турецкие власти часть радикалов вывозят из Сирии, чтобы они там не мешали, и используют их для боевых действий в Ливии. Если сирийские наемники погибнут, то это небольшая потеря для Турции, можно еще привезти», – отметил главный редактор центра «Кассад».

В ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей военный специалист предупредил, что Эрдоган собирается и дальше активно сотрудничать с террористами ПНС, но при этом турецкие военные не будут воевать на передовой наряду с сирийскими наемниками, а будут тренировать джихадистов и обеспечивать работу БПЛА и другой сложной техники, а также предоставлять боевикам Сарраджа разведывательную информацию.

«Естественно Турция не станет закрывать своими военнослужащими целый фронт, там все-таки воюют боевики, а турки выполняют роль военных советников, инструкторов, предоставляют развединфромацию, обеспечивают работу сложной техники, тех же беспилотников. Эрдоган, судя по его поведению, готов продолжать помогать ПНС. Турция, очевидно, намерена и дальше поддерживать Сарраджа военным путем, несмотря на эти потери», – подытожил Борис Рожин.

Ранее редакция ФАН опубликовала материал, в котором подробно освещались маршруты оружейных поставок, осуществляемых Турцией для марионеточного «правительства» в Триполи, нарушающих эмбарго ООН, введенное в 2011 году. Таким образом, Анкара препятствует мирным инициативам по урегулированию в Ливии, нарушая собственные обязательства, взятые по итогам международной берлинской конференции.