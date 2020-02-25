ПНС Ливии идет на попятную, в очередной раз срывая мирные переговоры

Триполи, 25 февраля. Переговоры по урегулированию ситуации в Ливии находятся под угрозой срыва. Согласно имеющейся информации, представители так называемого Правительства национального согласия планируют выступить с заявлением о переносе даты политических переговоров по ситуации в Ливии и использовать выигранное время, чтобы пополнить запасы оружия и наемников, предоставляемых Турцией.

مفاوضات حل النزاع #الليبي مهددة بالفشل. ظهرت مفاوضات حل النزاع الليبي مهددة بالفشل. ظهرت معلومات مفادها أن ممثلًا عن حكومة الصخيرات سوف يدلي ببيان حول تأجيل موعد المؤتمر من أجل توفير الوقت لتجديد إمداداتهم بالأسلحة والمرتزقة #الأتراك. — Osama Alfitouri (@OAlfitouri) February 24, 2020

Напомним, ранее глава Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри, представляющий интересы так называемого Правительства национального согласия (ПНС), обратился к ООН с просьбой отложить политические переговоры по кризису в стране. Политологи связывают такой поворот в риторике ПНС с отказом Триполи участвовать в переговорах в Женеве в формате «5х5». Вместе с этим правительство Сарраджа демонстрирует таким образом не только отсутствие каких-либо дипломатических инициатив по урегулированию конфликта в стране, но и транслирует противоположную позицию в связи с увеличением числа поставок оружия и техники в триполитанию со стороны Турции.

О том же говорят и пользователи Twitter и Facebook:

يتوقعون وصول سفينة على متنها أسلحة وذخيرة تركية. تصل السفينة إلى #طرابلس قبل بدء المفاوضات لحل الأزمة في #ليبيا.من أجل توفير الوقت لتجديد مخزوناتها بالأسلحة، تعتزم حكومة الصخيرات موعد المفاوضات إلى تاريخ لاحق.تثبت هذه الإجراءات أن #المرتزقة الذين يسيطرون على طرابلس يستعدون للحرب. — أنا ❤️ ليبيا (@UhibLibya) February 24, 2020

«Они ожидают прибытия корабля с турецким оружием и боеприпасами. Корабль прибудет в Триполи до начала переговоров по урегулированию кризиса в Ливии. Чтобы предоставить время для пополнения своих запасов оружием, правительство Сарраджа планирует перенести переговоры на более поздний срок. Эти меры показывают, что наемники, которые контролируют Триполи, готовятся к войне». «Незаконное правительство ПНС хочет отложить женевскую конференцию примерно на две недели, чтобы иметь больше времени для импорта оружия и боеприпасов из Турции через Мисурату и Триполи. Как было понятно и ранее, особенно после объявления о перемирии, правительство Сарраджа никогда не было заинтересовано в достижении мира, а заинтересовано только в том, чтобы продолжать войну, — пишет пользователь Facebook.

Так Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о поставке принципиально нового оружия для Ливии от официальной Анкары — арсенал ПНС пополнился четырьмя танками Leopard1T, двумя РСЗО Т-300 Kasirga и различными бронемашинами.

Кроме того, ПНС Ливии поддерживает тенденцию к росту числа провокаций, атакуя позиции Ливийcкой национальной армии (ЛНА) и вынуждая их открывать ответный огонь. Официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари, в свою очередь, заверил, что Ливийская национальная армия соблюдает перемирие и точечно отвечает на огонь со стороны противника.