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ПНС Ливии идет на попятную, в очередной раз срывая мирные переговоры

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ПНС Ливии идет на попятную, срывая мирные переговоры в очередной раз

Триполи, 25 февраля. Переговоры по урегулированию ситуации в Ливии находятся под угрозой срыва. Согласно имеющейся информации, представители так называемого Правительства национального согласия планируют выступить с заявлением о переносе даты политических переговоров по ситуации в Ливии и использовать выигранное время, чтобы пополнить запасы оружия и наемников, предоставляемых Турцией.

Напомним, ранее глава Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри, представляющий интересы так называемого Правительства национального согласия (ПНС), обратился к ООН с просьбой отложить политические переговоры по кризису в стране. Политологи связывают такой поворот в риторике ПНС с отказом Триполи участвовать в переговорах в Женеве в формате «5х5». Вместе с этим правительство Сарраджа демонстрирует таким образом не только отсутствие каких-либо дипломатических инициатив по урегулированию конфликта в стране, но и транслирует противоположную позицию в связи с увеличением числа поставок оружия и техники в триполитанию со стороны Турции.

О том же говорят и пользователи Twitter и Facebook:

«Они ожидают прибытия корабля с турецким оружием и боеприпасами. Корабль прибудет в Триполи до начала переговоров по урегулированию кризиса в Ливии. Чтобы предоставить время для пополнения своих запасов оружием, правительство Сарраджа планирует перенести переговоры на более поздний срок. Эти меры показывают, что наемники, которые контролируют Триполи, готовятся к войне».

«Незаконное правительство ПНС хочет отложить женевскую конференцию примерно на две недели, чтобы иметь больше времени для импорта оружия и боеприпасов из Турции через Мисурату и Триполи. Как было понятно и ранее, особенно после объявления о перемирии, правительство Сарраджа никогда не было заинтересовано в достижении мира, а заинтересовано только в том, чтобы продолжать войну, — пишет пользователь Facebook.

ПНС Ливии идет на попятную, срывая мирные переговоры в очередной раз

Так Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о поставке принципиально нового оружия для Ливии от официальной Анкары — арсенал ПНС пополнился четырьмя танками Leopard1T, двумя РСЗО Т-300 Kasirga и различными бронемашинами.

Кроме того, ПНС Ливии поддерживает тенденцию к росту числа провокаций, атакуя позиции Ливийcкой национальной армии (ЛНА) и вынуждая их открывать ответный огонь. Официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари, в свою очередь, заверил, что Ливийская национальная армия соблюдает перемирие и точечно отвечает на огонь со стороны противника.

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