Начало рассмотрения дела террористов «Сети» в Петербурге отложили на несколько часов

Санкт-Петербург, 25 февраля. У здания 224-го гарнизонного военного суда на площади Труда в Петербурге собралась толпа из журналистов и обывателей, но рассмотрение дела запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» откладывается на несколько часов. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили из здания суда сотрудники службы судебных приставов. Причиной является подготовка судебного состава к долгому процессу. Фигуранты дела Виктор Филинков и Юлий Бояршинов уже доставлены в здание суда.

Порядка 40 человек ожидают начала судебного процесса по уголовному делу «Сети». По словам сотрудника суда, пожелавшего сохранить анонимность, объем дела говорит о том, что судебное рассмотрение затянется минимум на 3-4 дня.

Ранее ФАН сообщал, что член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евгений Мысловский назвал обоснованным приговор в отношении фигурантов дела «Сети». Напомним, приговор был вынесен в Пензе.

По мнению члена СПЧ, общественность, которая выступает в защиту фигурантов, не может давать оценку этому приговору, не ознакомившись с доказательной базой.