В ООН оценили роль России в мирном урегулирование в Ливии

Москва, 25 февраля. Спецпредставитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Ливии Гасан Саламе рассказал об итогах второго раунда межливийских переговоров в рамках совместного военного комитета в формате «5+5», прошедших в Женеве, специальному представителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглаве МИД РФ Михаилу Богданову. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.

По словам Саламе, в ходе минувшей встречи представителей противоборствующих сторон ливийского конфликта обсуждались вопросы касательно режима прекращения огня, введенного 12 января, а также его возможного дальнейшего преобразования в устойчивое и долгосрочное перемирие.

Стоит отметить, что спецпредставитель генсека международной организации в Ливии высоко оценил усилия российской дипломатии, поддерживающей диалог с обеими сторонами ливийского конфликта ради поиска компромисса. Он подчеркнул, что России удается успешно контактировать и с Тобруком, и с Триполи для мирного политического и военного урегулирования кризиса в североафриканской стране.

Кроме того, в российском МИДе отметили необходимость соблюдения положений резолюции 2510 Совета Безопасности ООН, направленной на поддержку итогов международной берлинской конференции по урегулированию в Ливии, прошедшей 19 января текущего года.

Ранее редакция Федерального агентства новостей сообщила о массированном обстреле со стороны незаконных вооруженных бандформирований ПНС, которые при помощи ракет и минометов открыли огонь по четырем районам ливийской столицы. Подобные действия боевиков, оккупировавших Триполи, были направлены на срыв режима тишины и являлись провокацией, способной привести к дальнейшей эскалации конфликта в Ливии и продолжению кровопролития.