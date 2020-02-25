Мишустин назвал две главные задачи правительства России

Курган, 25 февраля. Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи кабинета министров.

На встрече с участниками Совета по стратегическому развитию области и представителями общественности в Кургане Мишустин заявил, что повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики — главные задачи правительства на сегодняшний день. Премьер-министр пояснил, что правительство России направляет свои усилия на решение двух ключевых задач.

«Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе», — отметил Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что все те задачи, которые поставил российский президент Владимир Путин в нацпроектах и национальных целях, кабинет министров выполняет в обязательном порядке.

Мишустин ранее заявил, что регионы со сложной экономической ситуацией нужно вывести из зоны бедности в ближайшее время. По его словам, для решения этой задачи будут разработаны индивидуальные программы развития, которые в ближайшее время представят в правительство РФ.