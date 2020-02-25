Над военными базами США никогда не заходит солнце

После Второй мировой войны Соединенные Штаты незаметно, но очень быстро стали самой могущественной колониальной державой в мире. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Американский колониализм

Именно в то время, когда такие страны как Великобритания, Франция и Португалия уходили из своих заморских владений мирно или под давлением местных национально-освободительных движений, США под предлогом сдерживания «красной угрозы» размещали свои военные базы. И несмотря на то, что СССР уже давно не существует, количество американских баз во всем мире только увеличивается.

Тут стоит напомнить о нескольких нюансах. Во-первых, США размещают свои базы в третьих странах в добровольно-принудительном порядке. Во-вторых, даже если всякая необходимость в этих базах исчезла, американцы всеми способами продлевают свое военное присутствие.

Согласитесь, будь вы хозяином дома, вряд ли сможете выгнать гостей, которые вооружены и в любой момент могут вызвать поддержку. Главная задача американских баз — обеспечивать лояльность правителей стран, на территории которых они находятся.

Цена вопроса

Содержание военных баз за рубежом является дорогим удовольствием. Так, за 19 лет военного присутствия в Афганистане США потратили один триллион долларов своих налогоплательщиков. В других, более благополучных странах, США стараются перевести расходы на содержание американских военных на «принимающую сторону», как это удалось сделать в Польше.

Тем не менее основное бремя содержания баз по всему миру ложится непосредственно на американских налогоплательщиков.

Несмотря на то, что правительство США декларирует исключительно благородные цели присутствия американских военных в третьих странах, сами вояки совершают огромное количество преступлений против местного населения, прикрываясь звездно-полосатым флагом. При этом, любимым видом преступлений американских военных является изнасилование. Однако они не гнушаются и банальными разбоем и грабежом.

После всего вышеперечисленного невольно возникает вопрос: если заграничные базы это так непопулярно и дорого, зачем все это делать? Ответ прост: это новая и доказавшая свою эффективность форма колониализма. Данный подход позволяет США разжигать войны, менять режимы, а самое главное — выкачивать из стран все их ресурсы, не выплачивая за них ни копейки.