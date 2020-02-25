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Над военными базами США никогда не заходит солнце

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Над военными базами США никогда не заходит солнце

После Второй мировой войны Соединенные Штаты незаметно, но очень быстро стали самой могущественной колониальной державой в мире. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Американский колониализм

Именно в то время, когда такие страны как Великобритания, Франция и Португалия уходили из своих заморских владений мирно или под давлением местных национально-освободительных движений, США под предлогом сдерживания «красной угрозы» размещали свои военные базы. И несмотря на то, что СССР уже давно не существует, количество американских баз во всем мире только увеличивается.

Тут стоит напомнить о нескольких нюансах. Во-первых, США размещают свои базы в третьих странах в добровольно-принудительном порядке. Во-вторых, даже если всякая необходимость в этих базах исчезла, американцы всеми способами продлевают свое военное присутствие.

Над военными базами США никогда не заходит солнце

Согласитесь, будь вы хозяином дома, вряд ли сможете выгнать гостей, которые вооружены и в любой момент могут вызвать поддержку. Главная задача американских баз — обеспечивать лояльность правителей стран, на территории которых они находятся.

Цена вопроса

Содержание военных баз за рубежом является дорогим удовольствием. Так, за 19 лет военного присутствия в Афганистане США потратили один триллион долларов своих налогоплательщиков. В других, более благополучных странах, США стараются перевести расходы на содержание американских военных на «принимающую сторону», как это удалось сделать в Польше.

Тем не менее основное бремя содержания баз по всему миру ложится непосредственно на американских налогоплательщиков.

Над военными базами США никогда не заходит солнце

Несмотря на то, что правительство США декларирует исключительно благородные цели присутствия американских военных в третьих странах, сами вояки совершают огромное количество преступлений против местного населения, прикрываясь звездно-полосатым флагом. При этом, любимым видом преступлений американских военных является изнасилование. Однако они не гнушаются и банальными разбоем и грабежом.

После всего вышеперечисленного невольно возникает вопрос: если заграничные базы это так непопулярно и дорого, зачем все это делать? Ответ прост: это новая и доказавшая свою эффективность форма колониализма. Данный подход позволяет США разжигать войны, менять режимы, а самое главное — выкачивать из стран все их ресурсы, не выплачивая за них ни копейки.

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