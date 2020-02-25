Опровергший заражение коронавирусом премьер Словакии летит в Москву

Братислава, 25 февраля. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, который находился в больнице с сильной простудой, опроверг слухи о том, что у него коронавирус. Его пресс-секретарь Патриция Мацикова подтвердила, что Пеллегрини летит с визитом в Москву.

В начале недели испанский портал АВС сообщил, что у заболевшего словацкого премьера может быть коронавирус и из-за того, что он участвовал в саммите ЕС в Брюсселе, лидеры других стран должны рассмотреть необходимость двухнедельного карантина.

«Я категорически отвергаю лживые твиты, что у меня коронавирус. Это полная ерунда», — написал в Twitter Пеллегрини.

Пресс-секретарь словацкого премьера сообщила, что последний месяц политик чувствовал себя плохо, при этом выполняя огромный объем работы как в правительстве, так и в качестве предвыборного лидера ведущей партии «Курс — социальная демократия». По ее словам, Пеллегрини чувствует себя сейчас значительно лучше.

«Вечером у него предстоят теледебаты. А в среду состоится запланированный визит господина премьера в Москву», — указала Мацикова.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань были зафиксированы первые случаи заражения новым типом коронавируса. Число заболевших в КНР, включая ранее выписанных и скончавшихся, составляет более 77 тысяч человек. По данным на 25 февраля, от инфекции погибли свыше 2,6 тыс. человек. Вирус уже распространился за пределами Китая, заболевших обнаруживают по всему миру.