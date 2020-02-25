Евросоюз осудил вмешательство Турции во внутриливийский конфликт

Афины, 25 февраля. Министры обороны Греции и Франции во время встречи в Афинах 25 февраля осудили незаконные действия Турции в Ливии.

Глава греческого МИД Николаос Панайотопулос заявил, что Греция занята поиском решения проблемы, касающейся аннулирования договора о демаркации морских границ, заключенного между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Турцией.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о подписании соглашения о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила. МИД Египта признал заключенные соглашения незаконными, а в Греции документ сочли абсурдным, так как он игнорирует остров Крит, расположенный между Турцией и Ливией.

Свое недовольство решением официальной Анкары выразили и в Израиле.

«Мы против соглашения Анкары и Триполи, однако это вовсе не означает, что мы направим в эту зону военные суда», — заявил глава израильского МИД Исраэль Кац в интервью телеканалу Kanal 13.

Министр обороны Франции Флоранс Парли также осудила действия Турции, отметив, что и Франция, и страны — члены Евросоюза негативно отнеслись к заключенному меморандуму, детали которого так и не были раскрыты. Флоранс Парли отметила, что присутствие французского ВМФ в Средиземноморье способствует сдерживанию возможных односторонних действий Турции.

Напомним, член Президентского совета ПНС Ливии Али Аль-Готрани ранее признал, что соглашения о сотрудничестве, подписанные между главой ПНС Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, нарушают международное право. Аль-Готрани заявил, что намеренное сокрытие деталей сделки между лидерами может означать только наличие в тексте документа определенных тезисов, которые противоречат интересам ливийского народа и других стран. По мнению представителя ПНС, именно это и послужило мотивом скрыть текст соглашения от представителей тобрукского правительства.