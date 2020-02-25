Лев Лещенко рассказал, как добиться успеха на Евровидении

Знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко признался, что не видит никого, кого можно было бы послать от нашей страны на Евровидение-2020. Да и вообще он уверен, что в данном певческом конкурсе нет никакого смысла.

Народный артист РСФСР поделился с Федеральным агентством новостей своими мыслями о предстоящем музыкально-развлекательном мероприятии, которое в мае пройдет в Нидерландах.

«У нас сейчас есть достаточно много молодежи, которая поет неформальные песни, — сказал он. — Но это же не вокальный [в чистом виде] конкурс. Это такое, знаете ли, шоу. Там необязательно [хорошо] петь. Я это называю «оригинальные номера». Не столько пение, сколько эти самые оригинальные номера».

Чтобы иметь успех на «Евровидении», нужно не просто петь, а исполнять трюки, отметил полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Какие-нибудь кульбиты, какое-то сальто, или, там, на проволоке покрутиться, на канате, — предположил он. — Трюк нужен какой-то. Как [Дима] Билан с [Евгением] Плющенко (в 2008 году. — Прим. ФАН), что-то вот такое».

При этом, пояснил собеседник ФАН, наши исполнители всегда убедительны на таких конкурсах. Кроме Билана он назвал еще Сергея Лазарева, Полину Гагарину и Ани Лорак (хоть она и украинка, однако огромное количество времени проводит в России).

«А вообще я не вижу никакого смысла в этом конкурсе, — признался вдруг Лещенко. — Он ничего не дает. Для международной, европейской даже, раскрутки он не годится. Я уж не говорю про мировую. Это может быть только для нашего потребления, кто-то так подтверждает свой статус, и он один из тех, кого якобы выбрала страна».

Но на самом деле, у нас нет никакого выбора, напомнил певец. В России телевидение само решает, кого посылать на конкурс (поочередно — Первый канал и «Россия 1»).

«У нас нет никаких плебисцитов (по этой теме), — сказал Лев Валерьянович. — Я, может, назвал бы Димаша. Но он казах. Димаш, думаю, (если бы поехал) занял бы там первое место без вопросов».

Ранее своим мнением относительно того, кто должен представлять нашу страну на вокальном конкурсе, 65-м по счету, поделилась заслуженная артистка России Диана Гурцкая.

Юбилейное мероприятие с участием представителей 41 государства состоится в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. Известно уже более половины конкурсантов, в том числе и от Украины.