Москва, 25 февраля. Выступление украинской группы Go_A на Евровидении будет сопровождаться декорациями в цветах запрещенной в России «Украинской повстанческой армии» (УПА1). Представители коллектива объяснили данный факт случайностью.

На главном континентальном песенном конкурсе группа исполнит композицию «Соловей», при этом на сцене будут превалировать красно-черные оттенки, которые уже традиционно считаются цветами УПА. Вокалистка коллектива Екатерина Павленко назвала эту ситуацию «прекрасным совпадением».

При этом сразу после победы группы в национальном отборе на Евровидении на украинских ресурсах стала публиковаться информация, что выдвижение коллектива якобы будет раздражать россиян.

Авторы вброса также обратили внимание на то, что название композиции «Соловей» на немецком будет звучать Nachtigall (Нахтигаль) — именно такое имя носил нацистский карательный батальон, сформированный из жителей Галиции.

«Я вообще не знакома с сюжетами российских телеканалов. Мне иногда в интервью ставят такие вопросы, но я не могу никак на них ответить, потому что я этого лично не видела», — отметила на пресс-конференции Павленко.

Кроме того, украинские артисты заявили, что по возможности будут игнорировать российские телеканалы.

«Если этого общения невозможно избежать, то мы к нему готовы. Если у нас будет возможность, то мы не будем этого делать», — сказала вокалистка Go_A.

Очевидно, что нелепые фейковые сообщения в Сети, придуманные продюсерами и о которых никто в России даже не подозревает, являются частью пиар-кампании не самого профессионального коллектива с сельскими мелодиями вместо творчества.

1 Организация запрещена на территории РФ.