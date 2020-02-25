РФ и Белоруссия определились с компенсацией за «грязную» нефть



Минск, 25 февраля. Москва и Минск подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.



Согласно протоколу, размер компенсации составит 15 долларов за баррель. Сизов добавил, что сейчас стороны продолжают переговоры по установлению и подтверждению выплат. Они должны поступить в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

По словам Сизова, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия уже получили компенсацию за поставки нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Размер выплат также составил 15 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

Сегодня глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что из-за поставок «грязной» нефти и введенных Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году республика потеряла более 2 млрд долларов. При этом, по его словам, Минск четко выполнял свои обязательства в рамках стратегического партнерства с Москвой.

Напомним, существенное загрязнение поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти было зафиксировано в апреле 2019 года. Это привело к остановке транспортировки топлива.