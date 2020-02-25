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В ЦАР задержаны шесть россиян и украинец при попытке проникнуть на учебную базу FACA

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В ЦАР задержаны шесть россиян и украинец при попытке проникнуть на учебную базу FACA

Банги, 25 февраля. Сотрудники правоохранительных органов Центральноафриканской Республики задержали недалеко от военного лагеря «Беренго» шестерых граждан России и одного украинца при попытке попасть на территорию охраняемого военного объекта.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей в ЦАР, задержанные назвались туристами и пытались прорваться на территорию лагеря «Беренго», где находится могила Бокассе. Однако местные правоохранители приняли их за шпионов и уже были готовы ликвидировать нарушителей при попытке проникнуть на территорию военного объекта. Только благодаря участию российских инструкторов, которые занимаются подготовкой местных стражей правопорядка и армейских подразделений согласно мандату ООН, иностранцы не пострадали и не попали в участок.

Стоит отметить, что задержанные попытались проникнуть на территорию военного лагеря тем же методом, что и погибшие летом 2018 года Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. При этом военный объект окружен уведомлениями о том, что является охраняемым и секретным. Не заметить их невозможно.

Напомним, глава ЦУР Андрей Коняхин заставлял погибших журналистов прорываться на территорию лагеря, назвавшись туристами, «которые отдали кучу денег, чтобы посмотреть на Бокассу». Сейчас история повторяется.

В ЦАР задержаны шесть россиян и украинец при попытке проникнуть на учебную базу FACA

Вполне вероятно, что Ходорковский вновь решил разыграть карту гибели российских граждан на территории ЦАР. Но не учел жесткой армейской дисциплины и того, что местные военные быстро разобрались в ситуации. Сейчас, по крайней мере, несколько человек из задержанных покинули ЦАР. 

Ранее ФАН выпустил масштабное расследование о связи спонсора ЦУР, опального олигарха Михаила Ходорковского, с французскими спецслужбами и спланированной гибели Джемаля, Радченко и Расторгуева, которых бизнесмен сознательно отправил по «маршруту смерти». Не исключено, что новый инцидент мог стать очередной попыткой Ходорковского получить важную информацию о работе этого военного лагеря или спровоцировать крупный международный скандал, чтобы дискредитировать Россию на международной политической арене.

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