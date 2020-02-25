В ЦАР задержаны шесть россиян и украинец при попытке проникнуть на учебную базу FACA

Банги, 25 февраля. Сотрудники правоохранительных органов Центральноафриканской Республики задержали недалеко от военного лагеря «Беренго» шестерых граждан России и одного украинца при попытке попасть на территорию охраняемого военного объекта.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей в ЦАР, задержанные назвались туристами и пытались прорваться на территорию лагеря «Беренго», где находится могила Бокассе. Однако местные правоохранители приняли их за шпионов и уже были готовы ликвидировать нарушителей при попытке проникнуть на территорию военного объекта. Только благодаря участию российских инструкторов, которые занимаются подготовкой местных стражей правопорядка и армейских подразделений согласно мандату ООН, иностранцы не пострадали и не попали в участок.

Стоит отметить, что задержанные попытались проникнуть на территорию военного лагеря тем же методом, что и погибшие летом 2018 года Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. При этом военный объект окружен уведомлениями о том, что является охраняемым и секретным. Не заметить их невозможно.

Напомним, глава ЦУР Андрей Коняхин заставлял погибших журналистов прорываться на территорию лагеря, назвавшись туристами, «которые отдали кучу денег, чтобы посмотреть на Бокассу». Сейчас история повторяется.

Вполне вероятно, что Ходорковский вновь решил разыграть карту гибели российских граждан на территории ЦАР. Но не учел жесткой армейской дисциплины и того, что местные военные быстро разобрались в ситуации. Сейчас, по крайней мере, несколько человек из задержанных покинули ЦАР.

Ранее ФАН выпустил масштабное расследование о связи спонсора ЦУР, опального олигарха Михаила Ходорковского, с французскими спецслужбами и спланированной гибели Джемаля, Радченко и Расторгуева, которых бизнесмен сознательно отправил по «маршруту смерти». Не исключено, что новый инцидент мог стать очередной попыткой Ходорковского получить важную информацию о работе этого военного лагеря или спровоцировать крупный международный скандал, чтобы дискредитировать Россию на международной политической арене.