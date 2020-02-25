Украинский социолог назвала причины резкого падения рейтинга Зеленского

Причин для падения рейтинга действующей власти множество: от гражданской войны в Донбассе до сомнительной позиции на международной арене. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала украинский социолог Виталина Буткалюк.

Падение рейтингов Зеленского

Украинского президента Владимира Зеленского поддержали бы 40% избирателей, если бы выборы главы государства прошли бы в ближайшее время. Такие цифры показал опрос неправительственного аналитического Центра Разумкова.

Напомним, что в 2019 на выборах президента за Владимира Зеленского проголосовали 73%.

Согласно данным опроса, 15% респондентов отдали бы сегодня свои голоса за лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, 13,5% — экс-президента Украины Петра Порошенко, 10% — за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

При этом, согласно данным Центра Разумкова, еще в сентябре 2019 года Владимиру Зеленскому доверяли 79%, не доверяли — 13,5%. В феврале 2020 года эти цифры достигли 51,5 и 41% соответственно.

Падение доверия к Зеленскому отразилось и на его партии «Слуга народа». Так, уровень электоральной поддержки президентской фракции упал на 9 пунктов за месяц — с 45 до 36%.

«Дефолт доверия»

Виталина Буткалюк обратила внимание, что, согласно ранним прогнозам, высокий рейтинг Зеленского не должен был держаться долго. На выборах «новой команде» хоть и был выдан щедрый кредит доверия, но на очень короткое время, что и фиксировали тогда социологические опросы. Люди хотели видеть быстрые, эффективные шаги по решению существующих в стране острых проблем.

«Действительно, по прошествии полугода президентства рейтинг Зеленского начал достаточно ощутимо «проседать». А сегодня, по данным Центра Разумкова, он снизился с майских 73% до 40% поддержки (на середину февраля 2020 года). Также фиксируется падение уровня доверия к президенту и партии власти в целом. Причин тому — множество. Отсутствие ощутимых подвижек в деле прекращении войны в Донбассе и весьма сомнительная позиция на международной арене. Плюс полный провал «команды Зе» в плане социально-экономической политики внутри страны. Все это причины падения рейтингов команды власти в целом, а также непосредственно ее лидера Владимира Зеленского», — пояснила Виталина Буткалюк.

Кроме того, обратила внимание социолог, свою роль в этом контексте играет невыполнение предвыборного обещания о наказании коррупционеров из числа топ-чиновников предыдущей власти и снижении коммунальных тарифов для населения.

«Вышеперечисленное наряду с крайне низким уровнем компетентности многих представителей властной команды и связанными с этим резонансными заявлениями (например, совет пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку) не только изобличает по сути антинародную политику «новой» власти, но и неминуемо ведет к еще большему снижению ее рейтинга. Она повторяет судьбу предыдущей власти. В итоге мы видим, что менее чем за год «кредит доверия» превратился в самый настоящий «дефолт доверия», — резюмировала Виталина Буткалюк.

Заметим, что социологический опрос проводился с 13 по 17 февраля. В ходе опроса было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных Киеву регионах Украины. Погрешность выборки не превышает 2,3%.