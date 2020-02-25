Белоруссия начнет импорт нефти по трубопроводу с Украины в марте

Минск, 25 февраля. Белоруссия начнет поставки нефти с Украины на свои НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Броды» в марте. Об этом сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По его словам, объем импорта пока составит «несколько танкеров».

«Поставки по «Одесса — Броды» начнутся в ближайшее время, в марте», — цитирует слова Сизова ТАСС.

Ранее Белоруссия приступила к забору технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток трубопровода «Дружба», не касаясь транзита. В концерне добавили, что Москве сообщили о начале соответствующей процедуры.