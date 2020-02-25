Лена Миро призналась в любви к Онищенко, призвавшему запретить татуировки

Москва, 25 февраля. Известный российский блогер Лена Миро поддержала инициативу первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, который призвал запретить татуировки. Свою позицию Миро аргументировала в блоге.

«Онищенко совершенно правильно обратил внимание на то, что при нанесении татуировок легко подцепить заразу», — отметила блогер.

Она напомнила, что люди рискуют заразиться чем-либо даже когда приходят в кабинет гинеколога или стоматолога, а в «грязных» тату-салонах, по словам блогера, вероятность подхватить инфекцию еще выше.

«Уважающий свое здоровье человек не пустит разрисованного партнера к себе в постель — максимум разрешит лечь прикроватным ковриком», — уверена Лена Миро.

Блогер считает людей с татуировками «не очень умненькими». Она утверждает, что рисунками на теле пытаются выделиться те, кто не обладает талантом, чувством юмора или умением зарабатывать деньги.

«Что это? Комплекс неполноценности, да и только. Вкупе с гепатитом С, как правило», — написала Миро.

Как отметила блогер, если люди сами не в состоянии отказаться от татуировок, нужно запретить наколки на законодательном уровне. По ее мнению, запрет тату-салонов — это лучший способ уберечь россиян «от инфекций, дурновкусицы и язычества».

«Не могу удержаться. Онищенко, ты молодец, люблю!» — подытожила Миро.

Напомним, ранее Геннадий Онищенко рассказал о смертельной опасности татуировок. Он назвал пристрастие к рисункам на теле «туземной модой» и связал тягу к наколкам с переизбытком половых гормонов, пишет «Газета.ру».