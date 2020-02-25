Солист «Океана Эльзы» объяснил, почему покинул Верховную раду

Киев, 25 февраля. Украинский музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук объявил о сложении полномочий депутата Верховной рады.

«Сегодня я решил подать заявление о том, чтобы сложить полномочия народного депутата Украины. Данное решение было принято после моих долгих размышлений. Это будет шагом чести навстречу избирателям, коллегам по партии и к самому себе», — заявил Вакарчук в ходе заседания Рады.

Он также добавил, что нынешний созыв Верховной рады не смог справиться с главной задачей, которая предполагает «создание образа Украины как современного европейского государства». Вакарчук подчеркнул, что депутаты Рады не выполняют свои обязанности, так как большую часть времени занимаются межпартийной и внутрипартийной борьбой, которая сеет вражду в украинском обществе и негативно отражается на авторитете государства.

«Остаться в парламенте — это для меня побег. Побег от обязательств перед народом Украины. Я не забыл эту присягу. Украина и моральные обязательства никогда не были для меня второстепенны», — подытожил Вакарчук.

Лидер рок-группы «Океан Эльзы» был депутатом Рады VI созыва с 2007 по 2008 год. В мае 2019 года Вакарчук возглавил партию «Голос». В ходе досрочных выборов в Верховную раду партия «Голос» набрала более 5%, получив 17 мест в украинском парламенте.