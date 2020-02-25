Путин подведет итоги деятельности МВД на расширенном заседании коллегии

Москва, 25 февраля. Президент РФ Владимир Путин подведет итоги работы МВД за 2019 год и озвучит задачи на текущий на расширенном заседании коллегии ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении говорится, что совещание состоится в среду, 26 февраля.

«Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Ранее Путин рассказал о ходе и целях реализации национальных проектов. По словам национального лидера, в первый год было решено большинство задач, но не все. Он считает, что продолжительность жизни россиян является самым важным показателем эффективности выполнения программ. Президент отметил, что снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и в результате дорожно-транспортных происшествий, передает RT.