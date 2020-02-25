Валерия в откровенном платье порассуждала о нескромности

Москва, 25 февраля. Известная российская певица Валерия, выбравшая для концерта откровенное платье, порассуждала о нескромности.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой позирует в золотом платье в пол с глубоким декольте. Снимок, судя по отметке, был сделан в Государственном Кремлевском дворце.

Артистка ехидно отметила, что «продолжает и дальше линию «нескромности».

«Предлагаю Вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, «можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком» откровенном «костюме?» — написала 51-летняя исполнительница.

Поклонники разделились во мнении: одни посчитали, что с хорошей фигурой можно выбрать любое платье, но главное, чтобы оно шло человеку, другие раскритиковали звезду за наряд не по годам.

«Не только можно, но и нужно показывать хорошую фигуру и быть для кого-то примером труда над собой», — подчеркнула himikvl.

«Очень торжественно, ничего нескромного. Вырез не показывает лишнего», — добавила nadenka090678.

«Нельзя. Вот вы думаете, такие наряды вас должны выделять сразу. Они выделяют, но совершенно с отрицательной стороны», — указала nick.kozhura.

«На концерте было много ветеранов, оголять себя не стоило — не та публика, самолюбованием занимаетесь», — добавила lyudmilkayu10.

«Мне кажется, хоть с хорошей фигурой, хоть с «нехорошей» фигурой, в Кремлевском свой этикет, особый. Его и надо придерживаться», — написала apisarinovavener.

Отметим, что Валерия регулярно удивляет своих поклонников и злопыхателей. На днях звезда опубликовала в соцсети фотографию, на которой позирует в мини-платье белого цвета с золотыми пайетками. Дополнила свой образ звезда массивными украшениями и белыми длинными сапогами. Более того, знаменитость не побоялась добавить красок — сделала яркий макияж.