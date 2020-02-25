Тверской суд Москвы эвакуировали перед процессом «Кормухина против Гагариной»

Москва, 25 февраля. Тверской суд Москвы 25 февраля, в 15.00, был эвакуирован из-за звонка о заминировании, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. Как раз в это время суд должен был рассматривать вопрос о назначении экспертизы по иску певицы Ольги Кормухиной к певице Полине Гагариной, в котором первая просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка».

Ольга Кормухина утверждает в иске, что песню «Кукушка» написал музыкант Алексей Белов, который является ее супругом, причем с одобрения единственного сына автора песни — Александра Цоя. Эта аранжировка в 2012 году вошла в альбом Кормухиной «Падаю в небо». Однако в 2015 году в саундтреке к фильму «Битва за Севастополь» прозвучала аранжировка, автором которой был указан Константин Меладзе. Кормухина утверждает, что аранжировки подозрительно схожи, и просит суд признать данное музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права.

Ответчики с иском не согласны. Примечательно, что Константин Меладзе сейчас числится соавтором Цоя, успев зарегистрировать в РАО свои авторские права.