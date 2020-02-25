Звезда телесериала «Триггер» Светлана Иванова вышла замуж за режиссера «Турецкого гамбита»

Москва, 25 февраля. Российская актриса Светлана Иванова вышла замуж за режиссера Джаника Файзиева. Об этом сообщили коллеги артистов.

Звездная пара решила пожениться после восьмилетних отношений в гражданском браке. Оказывается, брак был оформлен еще в прошлом году, но об этом стало известно только сейчас, поскольку Иванова и Файзиев предпочитают не афишировать свою личную жизнь. По словам источников из близкого окружения, новоиспеченные супруги не стали организовывать большое празднество, ограничившись поздравлениями родственников и коллег.

Напомним, артисты познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого» в 2011 году. На тот момент Иванова ушла от своего предыдущего спутника, оператора Вячеслава Лисневского, передает Kp.ru.

Интересно, что Файзиев тогда уже долгие годы был женат на Лине Эспли, однако этот факт не мешал ему заводить романы на стороне, например, с актрисой Ольгой Красько. Во время съемок «Турецкого гамбита» у них даже родилась дочь.

Вскоре после съемок картины «Август. Восьмого» у режиссера появилась еще одна дочь, на этот раз уже от Ивановой. В 2012 году актриса родила вторую дочь Файзиеву.

Светлана Иванова снималась во многих фильмах и телесериалах, таких как «Триггер», «Тест на беременность». В спортивном блокбастере «Легенда №17» она сыграла роль Ирины Смирновой, будущей жены хоккеиста Валерия Харламова.