Донбасс, 25 февраля. Силы ООС продолжают стрелять по ЛНР и ДНР из тяжелых видов вооружения. В Донецкой области жители населенного пункта намерены изгнать подразделения ВСУ. Старший офицер избил младшего за отказ обстреливать ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Обстрелы по мирным населенным пунктам Луганской и Донецкой народных республик со стороны ВСУ не утихают. За прошедшие сутки зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня: 9 в ДНР и 4 в ЛНР. В поселке Сигнальное ДНР осколками поврежден жилой дом.

В зону обстрела в ДНР вошли Горловка, Жабичево, Донецк, Докучаевск и другие населенные пункты. В ЛНР стрельба велась по Голубовскому, Фрунзе и Березовскому. Объединенные силы Киева вели огонь из боевых машин пехоты, тяжелых 120-мм минометов, минометов 82-мм калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

Местные жители требуют вывода украинской техники

Народной милиции ДНР стала известна информация о том, что жители поселка Металлист, расположенного неподалеку от линии разграничения, написали обращение главе Донецкой областной военно-гражданской администрации с требованием убрать украинскую военную технику из жилого сектора. Накануне стало известно, что 58-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ разместила две боевые машины пехоты рядом с домами жителей.

Несмотря на возмущение мирного населения, подразделения ВСУ продолжают минирование местности в зоне силовой операции. При этом опознавательные и предупреждающие знаки не устанавливаются в районах минных заграждений, что создает опасность для жизни населения и самих украинских военных. Так, в воскресенье боец 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ подорвался на украинской мине в районе села Богдановка. С ранениями солдат доставлен в больницу, а его травмы представлены как полученные в результате обстрела.

ВСУ установили бронетехнику в двух населенных пунктах

По сообщению пресс-службы Народной милиции ЛНР, в городе Попасная замечено расположение двух боевых машин пехоты и двух боевых бронированных машин, принадлежащих 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Также в селе Передельское на украинской территории, прямо в жилом секторе между домами местных жителей зафиксированы позиции 82-мм минометного расчета и сам миномет «Василек», установленный десантниками 46-й бригады ВСУ. Каждый из перечисленных фактов подтверждается информацией из отчетов ОБСЕ, уточнили в оборонном ведомстве ЛНР.

Командир избил лейтенанта за отказ участвовать в боевых действиях

Спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о вопиющем случае, произошедшем в рядах 40-й бригады ВСУ. Выпивший подполковник избил лейтенанта, отказавшегося проводить обстрел территорий ЛНР.

Установлено, что лейтенант Солочак избит и травмирован командиром дивизиона подполковником Базыкиным. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и попал в больницу. Освидетельствование показало, что оба офицера были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в части проводят служебное расследование представители военной полиции.