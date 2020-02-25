Страны Шенгенской зоны могут ввести контроль на границах из-за коронавируса

Брюссель, 25 февраля. Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право ввести контроль на границах по причинам безопасности или здравоохранения. Об этом заявила представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

Она пояснила, что риски распространения нового типа коронавируса в данном случае относятся к сфере здравоохранения.

«Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право самостоятельно вводить меры контроля по причинам безопасности или здравоохранения. В данном случае COVID-19 касается именно здравоохранения», — цитирует слова представителя Еврокомиссии РИА Новости.

По ее словам, страны могут ввести такой контроль, однако предпринимаемые меры должны быть основаны на анализе рисков и научных данных.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Анкары. Причиной стало подозрение на наличие у одного из пассажиров коронавируса нового типа.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Новый коронавирус получил название COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Как передавали «Известия», власти Китая запретили выезд туристических групп за рубеж в связи с распространением заболевания. Позже стало известно, что случаи заражения коронавирусом зарегистрированы и в Европе. Италия ввела карантинные мероприятия.