Замглавы Минздрава Ирана признался, что заражен коронавирусом

Тегеран, 25 февраля. Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Об этом сообщает агентство ILNA.

«Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат», — признался Харирчи.

Сообщение подтвердил и советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде в своем Twitter. Он отметил, что в последние дни Харирчи находился «на передовой борьбы с коронавирусом». Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, сейчас замглавы иранского ведомства помещен на карантин.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Китае в конце 2019 года. На данный момент число инфицированных в КНР превысило 77,6 тысячи, а жертвами вируса в стране стали более 2,6 тысячи человек.

Помимо Китая, коронавирус начал распространяться в Южной Корее. Здесь заразились около тысячи человек, 11 из заболевших скончались.

Также эпидемия коронавируса началась в Италии. Заразившимися в европейской стране числятся более 280 человек. Кроме того, в Италии зарегистрировано семь смертельных случаев Infox.ru. В связи с эпидемией власти приняли решение завершить Венецианский карнавал на два дня раньше.

Ранее самолет компании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Анкары из-за подозрения на наличие у одного из пассажиров коронавируса.