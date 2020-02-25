Дакота отреагировала на развод Павла Прилучного

Москва, 25 февраля. Рита Дакота прокомментировала развод актера Павла Прилучного и его жены Агаты Муцениеце.

«Я считаю, что каждый в этом мире имеет право на счастье. Если есть место, где они оба будут более счастливы, чем в этом браке — я очень желаю им этого. Люблю обоих», — написала она в своем Instagram.

Дакота добавила, что Агата была рядом с ней, когда она сама разводилась с Владом Соколовским, поэтому планирует увидеться с Муцениеце, как только будет нужна ей.

«Я тоже готова быть в ее распоряжении так долго, сколько понадобится», — подчеркнула Рита.

Напомним, Агата и Павел были вместе почти девять лет, у них есть общие сын Тимофей и дочь Мия. Сама Муцениеце заявила ранее, что они планируют остаться друзьями, хотя последние два года ходило много слухов об их частых ссорах.

Дакота после развода с Соколовским полтора года не связывала себя романтическими отношениями. Сейчас она встречается с Федором Белогаем.

«Нельзя найти мужчину, понимаете. Вселенная лучше знает», — сказала она.

Как отмечает портал 7days, дружба Агаты и Риты началась с крупной ссоры. Причиной стало имя Мия. Каждая хотела так назвать свою дочь. Но первой это сделала Агата. А когда такое же своей дочке дала Дакота, Муцениеце обвинила ее в плагиате. Позже они помирились, а в 2018 году Муцениеце даже снялась в клипе Дакоты.