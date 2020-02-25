Киев, 25 февраля. Дискриминационная по отношению к русскому языку политика украинской власти ведет к дальнейшему расколу в обществе и чревата потерей государственности, считает политолог Михаил Погребинский.

По его словам, на русском языке разговаривает как минимум половина населения страны, в том числе люди, занимающие сейчас посты в кабинете министров. В эфире телеканала ZIK он уточнил, что дома разговаривает на русском языке, как «и министр культуры».

«Эти люди — очевидные конъюнктурщики и лгуны. Они случайно занимают те места, которые сегодня заняли. Ничего сделать ради объединения людей они не смогут и не захотят, потому что люди, которые имеют иную точку зрения, не учитываются в сегодняшней украинской реальности», — подчеркнул эксперт.

Политолог заявил, что поддерживать такие репрессивные меры по отношению к русскому языку — это преступно. Погребинский рассказал, как дискриминация русского языка уничтожит Украину.

«Это действительно ведет к расколу и углублению раскола в украинском обществе. Это вообще может поставить под вопрос само существование украинского государства в тех границах, в которых оно сейчас есть», — резюмировал он.

Ранее директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль заявила, что более половины книг и документов в украинских библиотеках изданы в СССР, поэтому Киев должен провести чистку и заменить старую литературу на «современную и украиноязычную».

По ее словам, необходимо проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда». Коваль утверждает, что это сделает библиотеки приятным местом для пребывания людей и «их коммуникации о литературе на украинском языке». Она подчеркнула, что все закупаемые ее институтом книги — на украинском языке.

Напомним, «Газета.ru», писала: на Украине уверены, что знают русский язык лучше россиян.