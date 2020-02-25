Генерал СБУ призвал Киев установить границу с ДНР и ЛНР

Киев, 25 февраля. Украине необходимо установить с республиками Донбасса такую же границу, фактически государственную, как с Крымом. Это позволит избежать смертей и травм мирных граждан. Об этом в эфире украинского телеканала заявил экс-глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майор Василий Вовк.

По словам экс-сотрудника ведомства, у киевских властей нет обозримых перспектив вернуть потерянные территории.

«А чего мы туда лезем? Но есть один ответ — это наша территория. Как бы я решил этот вопрос? Как мы с Крымом решили этот вопрос. Мы же говорим, что Крым — наш. Но пользуйтесь, вот граница административная, там никого не убивают», — заявил Вовк.

Он также обратил внимание на то, что объявить войну России невозможно, поэтому надо установить такую границу.

Кроме того, по его мнению, сегодня нет никаких перспектив вернуть Донбасс. При этом он призвал соотечественников не убивать своих же братьев.

«Давайте не убивать, а сделаем такую границу, как с Крымом, и не будет смертей тогда», — резюмировал он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти объявили о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает минские договоренности.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».