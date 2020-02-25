Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет

Киев, 25 февраля. Развитие демократии на Украине делает страну более уязвимой, позволяя расшатывать внутриполитическую ситуацию. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться столкнуть разные части общества, но главное, что у нас есть дух свободы», — пояснил глава украинского правительства.

Он также добавил, что власти Украины поставили перед собой амбициозные задачи по реформированию экономики. В рамках этих задач планируется трансформировать рынки земли и труда, а также фондовый рынок. Премьер выразил уверенность, что планируемые реформы способны в кратчайшие сроки изменить страну коренным образом, превратив Украину в одну из наиболее успешных в мире.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что Киев «проел» свою промышленность, которая досталась в наследство от СССР, поэтому экономика нуждается в колоссальных инвестициях. Кроме того, страна на 50 лет отстает в технологическом развитии от Словакии или Белоруссии. Милованов подчеркнул, что Украине необходимы инвестиции в размере 100 миллиардов долларов для решения всех существующих проблем.