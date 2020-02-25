Грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию, пытаясь пробиться к Лаврову

Женева, 25 февраля. Грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию с вопросом о возможности визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Тбилиси. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, инцидент произошел в отделении ООН в Женеве. Ранее Сергей Лавров выступил здесь на конференции по разоружению и сессии Совета ООН по правам человека.

«Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, чтобы пройти вперед, представителям РФ пришлось «отодвигать потерявших всякое достоинство женщин». Захарова рассказала, что стало причиной такого поведения грузинских журналисток. По ее словам, представители прессы «набросились» на делегацию из-за одного вопроса: приедет ли Сергей Лавров в Тбилиси.

«Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище», — заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, ее и ее коллегу «зацепило», но глава МИД не пострадал.

Ранее Сергей Лавров во время выступления в Женеве призвал объявить Победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества.