Специалисты рассказали, какие соки нужно пить мужчинам

Москва, 25 февраля. Эксперты считают, что соки из арбуза, граната и сельдерея содержат в себе важнейшие для мужского здоровья витамины. Специалисты рекомендуют употреблять их для того, чтобы восполнять в организме запасы витаминов C, A, B1, B6 и ряда других. Об этом рассказали зарубежные эксперты в области здорового питания.

Исследования показали, что в натуральном гранатовом соке содержится целый ряд важных для мужского здоровья элементов. Железо, фосфор, калий, а также большой объем антиоксидантов, которые нужны для эффективной борьбы с окислительным стрессом клеток, передает Planet Today.

Арбузный сок играет важную роль в процессе повышения уровня тестостерона, который традиционно принято считать «мужским» гормоном. Кроме того, натуральный арбузный сок в значительной степени снижает риск появления и развития простатита.

Избежать мочекаменной болезни поможет сок сельдерея. В нем содержится андростенон. Это вещество отвечает за мужскую фертильность. Специалисты советуют употреблять сок сельдерея тем мужчинам, которые планируют стать отцами. Кроме того, он улучшает потенцию и защищает от хронических заболеваний кишечника.

Ранее ФАН сообщал, что главный уролог Москвы Дмитрий Пушкарь рассказал, как сохранить мужское здоровье. Он отметил, что у всех мужчин после 35–40 лет начинается доброкачественное увеличение предстательной железы — простаты, однако симптомы проявляются не всегда и не у всех.