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Мишустин распорядился разработать программы по выводу ряда регионов РФ из зоны бедности

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Мишустин распорядился разработать программы по выводу ряда регионов РФ из зоны бедностиКурган, 25 февраля. Регионы со сложной экономической ситуацией нужно вывести из зоны бедности в ближайшее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы.

Для решения этой задачи премьер поручил разработать индивидуальные программы развития и в ближайшее время представить в правительство. 

Мишустин также сообщил, что кабмин может выделить регионам в трудной социально-экономической ситуации до 5 миллиардов рублей до 2024 года. 

«В случае успешного соответствующего развития тех программ, которые будут утверждены, после 2024 года дополнительно также выделим до 5 миллиардов рублей», — сказал глава кабмина РФ.

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Источник: РИА Новости
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