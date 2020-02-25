Мишустин распорядился разработать программы по выводу ряда регионов РФ из зоны бедности

Курган, 25 февраля. Регионы со сложной экономической ситуацией нужно вывести из зоны бедности в ближайшее время, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы.

Для решения этой задачи премьер поручил разработать индивидуальные программы развития и в ближайшее время представить в правительство.

Мишустин также сообщил, что кабмин может выделить регионам в трудной социально-экономической ситуации до 5 миллиардов рублей до 2024 года.