Volkswagen представила четыре комплектации нового Polo для России

Москва, 25 февраля. Компания Volkswagen рассказала о комплектациях нового поколения автомобиля Volkswagen Polo. На российском рынке модель будет предлагаться в четырех вариантах: Origin, Respect, Status и Exclusive.

Как сообщает пресс-служба компании, новинка будет поставляться в Россию с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 литра и мощностями 90 лошадиных сил и 110 лошадиных сил, а также объемом 1,4 литра и мощностью 125 лошадиных сил. От предыдущих моделей новое авто отличается габаритами — модель заметно выросла в размерах. Пространство для пассажиров на заднем сидении увеличено, а объем багажника вырос до 550 литров. Кроме того, модель представлена в кузове лифтбэк.

Дизайн Polo полностью обновлен. Это первая в России модель Volkswagen с новым логотипом компании.

«Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом», — передает агентство «Автостат».

Отмечается, что в стартовой комплектации нового Polo предлагаются светодиодная оптика и задние светодиодные фонари. Кроме того, в зависимости от версии, автомобиль оснащен головными фарами рефлекторного или прожекторного типа.