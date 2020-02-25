В Крыму назвали политическим блефом планы Киева по «деоккупации» полуострова

Симферополь, 25 февраля. Заявления украинских политиков о существовании планов по «деоккупации» Крыма являются политическим блефом. Об этом заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев подготовил несколько «сценариев деоккупации» Крыма. При этом глава СНБО не стал раскрывать подробности этих планов.

Шонус подчеркнул, что подобные утверждения украинской стороны являются политическим блефом, поэтому не стоит относиться к ним серьезно.

«Все это не более чем политический блеф. Крым был, есть и останется на всю жизнь российским, несмотря ни на какие заявления других государств», — пояснил парламентарий.

По его словам, во всем мире прекрасно понимают, что воссоединение Крыма с Россией является закрытым вопросом, который не подлежит обсуждению.

«Крым — это территория России, и в признании Украиной и другими государствами мы не нуждаемся», — добавил Шонус.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.