Площадь пожара в офисном здании в Махачкале составила 1000 кв. метров

Махачкала, 25 февраля. Спасатели локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров в офисном здании в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что возгорание возникло во внутренней обшивке девятиэтажного здания между третьим и четвертым этажом. Изначальная площадь пожара составляла 300 квадратных метров, но пламя стало распространяться по наружной обшивке до девятого этажа. Строение расположено на проспекте Петра I.

В спасательном ведомстве сообщили, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на стройплощадке на Ленинградском шоссе в столице произошел пожар в бытовках. Пламя охватило около 100 квадратных метров общей площади. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и быстро ликвидировать возгорание, передает РИАМО.