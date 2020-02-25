Зеленский сравнил себя с «дрессированным псом»

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с «дрессированным псом». Глава государства во вторник участвовал во всеукраинском совещании работников угольной промышленности.

«Когда мне ставят задачу, я как дрессированный пес», — сказал Зеленский во время общения с горняками.

Зеленский выслушал все просьбы и обращения шахтеров и пообещал им, что разберется со всеми проблемами. Кроме того, он заявил, что планирует продолжать посещать шахтерские городки по всей стране для того, чтобы вести прямой диалог с представителями этой профессии.

Ранее президент поручил до мая нынешнего года погасить всю задолженность по заработной плате перед шахтерами, которая составляет примерно 45 миллионов долларов, сообщал НСН.

Шахтеры неоднократно устраивали протестные акции в украинской столице и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и выступая против планов властей закрыть ряд шахт. Ранее правительство Украины направило 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат горнякам. В конце прошлого года они начали поступать на банковские счета работников.