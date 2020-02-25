Зеленский заявил о необходимости ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину

Киев, 25 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии.

Он в ходе всеукраинского совещания работников угольной сферы отметил, что это срочная задача для профильного министра.

«Честно говоря, о каком импорте может быть в целом речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия», — сказал Зеленский.

По его словам, импорту в настоящее время нет места в угольной отрасли Украины.

В начале января Украина ограничила мощности АЭС и импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Соответствующий шаг был предпринят ввиду традиционного снижения потребления электроэнергии в праздничные дни.

Напомним, Зеленский ранее подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ, цель которого заключается в том, чтобы обеспечить контроль над ценами на электроэнергию в условиях недостаточной конкуренции. Глава Минэнерго Александр Новак назвал неконструктивным соответствующий запрет. Он пояснил, что отказ Киева от российского электричества не добавляет оптимизма, поскольку потребителям, коммерческим организациям и населению важно, чтобы в домах у них были «свет и тепло».