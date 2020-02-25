Пропавшего актера из «Брата-2» и «Бригады» нашли в Крыму

Москва, 25 февраля. Актер Александр Карамнов, известный по ролям в фильме «Брат-2» и сериале «Бригада», рассказал, что вынудило его уйти из «Современника» и переехать в Крым.

По словам артиста, он пришел на кастинг на спектакль «Три товарища», который ставила Галина Волчек, занимавшая должность художественного руководителя «Современника».

Как раз в то время — 1998 году — вместе с Карамновым пришла в театр Чулпан Хаматова, ставшая в последствии ведущей актрисой «Современника». По словам актера, работать с Хаматовой — одно удовольствие.

Во время показа «Трех товарищей» жена Карамнова начала рожать, и артист с трудом доиграл вторую часть — сбежал от своих коллег, в том числе от Хаматовой — в родильный дом к супруге.

«Успел! Еще два часа там промаялся, пока не объявили, что стал папой», — сказал актер.

Журналистам «Экспресс газеты» также удалось найти пропавшую звезду отечественных фильмов и сериалов в Крыму. Как оказалось, Карамнов купил себе дом на полуострове, и сейчас живет там. Артист признался, что жизнь на полуострове ему безумно нравится — климат, свежие фрукты и овощи, спокойная атмосфера.