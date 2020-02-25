Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед правительством полностью погасить долги перед шахтерами. Об этом он рассказал на встрече с представителями угольных компаний.

По словам украинского президента, кабинету министров поставлена задача погасить долги по заработным платам шахтерам государственных угледобывающих предприятий в течение двух месяцев.

«Очень прошу в ближайшие два месяца, в марте и апреле закрыть все долги перед шахтерами», — сказал Зеленский.

При этом украинские министры могут остаться без зарплаты из-за большого долга шахтерам. Глава Украины уточнил, что в случае непогашения долгов шахтерам к этому сроку будет справедливым не выдавать зарплату членам правительства. Зеленский напомнил, что на Украине долги по зарплатам шахтерам превышают один миллиард гривен.

Ранее заместитель главы фракции Верховной рады «Слуга народа» Максим Ткаченко сообщил, что правительство Украины выделило 169 миллионов гривен на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами по всей стране. По его данным, предоставленной суммы должно хватить на погашение около 80% выплат по зарплатам за декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что горняки шахты «Капитальная», которая расположена на подконтрольной Киеву территории в Донецкой области, отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплатам.

Украинские шахтеры неоднократно устраивали забастовки с целью добиться от руководства положенных выплат и выступали против намерений властей закрыть ряд предприятий. Один из последних похожих случаев произошел в конце декабря 2019 года. Тогда в Донецкой области подниматься на поверхность отказались четверо горняков. Осенью прошлого года Независимый профсоюз горняков Украины сообщал о подготовке всеукраинского протеста шахтеров в связи с тем, что власть «демонстрирует свою неспособность и непонимание» того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается месяцами.

Как писала «Газета.ru», в ноябре 2019 года Рада выделила 40 миллионов долларов на погашение задолженности по зарплатам шахтерам