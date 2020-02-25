Джума предложил ЛНА принудить террористов ПНС к мирным переговорам

После нескольких дней соблюдения тишины ВВС так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли удары по позициям военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в районе населенного пункта Аль-Вишка. Об этом сообщил один из пользователей соцсети Twitter, поддерживающий антитеррористическую операцию ливийской армии «Аль-Карама». Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Аббас Джума заявил, что террористы ПНС неспособны соблюдать перемирие, поэтому с ними необходимо вести диалог только с позиции силы. Также он выразил сомнение в эффективности ООН и европейской площадки в целом в вопросах касательно урегулирования ливийского кризиса.

«В данном случае террористы (ПНС Ливии – Прим. ФАН) действуют в своем стиле: они недоговороспособны, они подобно животным понимают только грубую силу. Как показывает практика, дипломатия эффективна только после военного успеха. В рамках европейских переговорных площадок не вырабатываются долгосрочные планы действий, не предусматриваются интересы ливийского народа. Что в Сирии, что в Ливии европейские площадки доказали свою, что называется, импотенцию», – отметил журналист.

Примечательно, что совершенная накануне террористами ПНС провокация при помощи боевой авиации прямо противоречит заверению миссии Организации Объединенных Наций в Ливии, утверждавшей, что после последнего раунда переговоров в Женеве стороны ливийского конфликта обязались поддерживать устойчивое перемирие. Получается, что триполитанский марионеточный режим в очередной раз не выполнил свои обещания и проявил агрессию по отношению к бойцам ЛНА, несмотря на объявленный режим прекращения огня.

Стоит отметить, что боевики незаконных вооруженных бандформирований главаря ПНС Файеза Сарраджа уже не в первый раз совершают провокации. Ранее переправленные Турцией на территорию Ливии сирийские наемники уже неоднократно предпринимали попытки сорвать режим прекращения огня, введенный с 12 января. Это подтверждает неспособность незаконного «правительства» в Триполи поддерживать перемирие.

По словам собеседника ФАН, не стоит рассчитывать на то, что террористы и бандиты, оккупировавшие Триполи, будут соблюдать какие-либо договоренности и перемирия, поскольку они действуют исключительно в собственных интересах, которые по большей части заключаются в банальной наживе. Он подчеркнул, что соблюдение режима прекращения огня не выгодно наемникам ПНС, поэтому они не будут его придерживаться и продолжат устраивать провокации против ЛНА.

«Боевики бандформирований ПНС — это люди, которые не понимают слова, в данном случае слова понимает только та сторона, которая действительно заинтересована в достижении долгосрочного перемирия и процветании ливийского народа. Когда мы говорим о перемирии, то необходимо понимать, что действительно выполнять условия перемирия способна сторона, несущая ответственность за народ и выражающая его интересы, а не только свои собственные. Для бандитов ПНС важна только их собственная шкура и нажива, а соблюдение перемирия с ЛНА не подразумевается, оно им не нужно, поэтому они его регулярно нарушают. Военный разгром этих бандформирований является единственным способом прекратить такого рода рейды со стороны ПНС», — констатировал журналист.

Кроме того, спецкор ФАН обратил внимание на некомпетентность ООН в плане урегулирования внутриливийского кризиса, поскольку международная организация и ранее демонстрировала неспособность остановить конфликты в других регионах, в частности, в Сирии и Ираке. Он считает, что заставить преступный триполитанский режим прекратить провокации и перейти к диалогу можно только военным путем.

«ООН совершенно не в состоянии заставить ПНС соблюдать режим прекращения огня. Я бы сказал, что ООН не в состоянии сделать ничего ни в Сирии, ни в Ираке, ни тем более в Ливии, где ситуация гораздо более запущена, чем в Сирийской Арабской Республике. На Организацию Объединенных Наций в данном случае надежды нет. На мой взгляд, решить эту проблему (в Ливии — Прим. ФАН) можно только военным путем, поскольку с Сарраджем и его шайкой нужно разбираться силой, кроме силы они ничего не понимают. Они понимают слова только тогда, когда знают, что в случае, если диалог сорвется, они получат по мозгам», — резюмировал Аббас Джума.

Напомним, режим прекращения боевых действий между сторонами ливийского конфликта был введен 12 января 2020 года после призыва президента Российской Федерации Владимира Путина. Эта инициатива стала отправной точкой для последующих переговоров в Москве, где обсуждался вопрос мирного политического урегулирования в Ливии.