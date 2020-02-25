Нулевая комиссия за переводы россиян по номеру телефона продлена на 2 года

Москва, 25 февраля. Нулевая комиссия для банков за переводы физических лиц по номеру телефона будет продлена на два года — до конца июня 2022 года. Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте ЦБ РФ.

Планируется, что благодаря этому банки оставят такие переводы бесплатными для россиян или хотя бы недорогими.

Напомним, так называемую систему быстрых платежей (СБП) запустили в конце января 2019 года, чтобы россияне могли переводить деньги друг другу по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. Всего с момента запуска системы было совершено более 5,5 миллиона операций на сумму свыше 48 млрд рублей.

С 1 января 2020 года Банк России начал взимать плату с банков за использование СБП. Размер комиссии составлял от пяти копеек до трех рублей в зависимости от суммы клиентской операции. Участники СБП тогда заявили, что введение тарифов со стороны ЦБ РФ не окажет серьезного влияния на их бизнес.



Как уточняет РИА Новости со ссылкой на данные Национальной системы платежных карт (НСПК), количество пользователей СБП на сегодняшний день превышает 1,3 миллиона.

