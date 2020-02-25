Глава СБР высказал претензии по поводу неучастия Резцовой на ЧМ в Антхольце

Антхольц, 25 февраля. Второй состав женской сборной России по биатлону не уступает основному, который выступал на завершившемся первенстве мира в итальянском Антхольце. Об этом заявил в эфире программы «Все на Матч!» руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

По словам главы СБР, второй состав национальной команды выглядел довольно хорошо.

«При хорошей стрельбе в каждой гонке у нас была бы медаль. Потенциал огромный у этих девушек. Самое интересное, что у нас вторая команда, которая сейчас будет выступать на чемпионате Европы, по силам не уступает первой», — отметил Драчев.

При этом он отметил, что у СБР есть большие претензии к тому, почему на прошедшем международном старте не выступала Кристина Резцова. По его словам, на нее рассчитывали в каждой гонке.

«Я спрашивал, почему ее не ставили, мне отвечали, что она не готова выступать. Тогда зачем вы ее здесь держите, если она не готова?» — возмутился Драчев.

Глава СБР указал на то, что в этом вопросе есть вопросы к старшему тренеру Виталию Норицыну. Кроме того, вызывает ряд вопросов функциональная подготовка спортсменок.

Напомним, женская команда не смогла завоевать ни единой награды на прошедшем в Италии первенстве мира.