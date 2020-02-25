Ortega: Запад проигнорирует идею признать победу во Второй мировой достоянием человечества

Предложение Лаврова признать победу во Второй мировой войне достоянием человечества хорошее, но Запад проигнорирует его, считает политолог Станислав Яковлев, автор Telegram-канала Ortega.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на 43-й сессии Совета ООН по правам человека призвал объявить победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества.

«Все более циничные формы обретает кампания по фальсификации истории. Цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления. Молчанием сопровождается и увековечивание памяти убийц и преступников, причастных к воплощению в жизнь теории расового превосходства», — сказал глава МИД РФ.

Положительно оценил идею политический аналитик, активист и автор Telegram-канала Ortega Станислав Яковлев. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что «предложение Лаврова звучит красиво и правильно, однако Запад его проигнорирует».

«Даже если представить, что оно найдет понимание и его всячески поддержат на международном уровне, я боюсь, что ничего из этого всерьез не выйдет. Дело в том, что наши «уважаемые» западные партнеры, когда им нужно, проявляют такую удивительную наглость и бесстыдство, что просто диву даешься. Ну вот куда деваются все эти прекрасные разговоры о правовом государстве, о взаимопонимании, о конструктивном диалоге и прочее? Они просто приходят и говорят — вас здесь не стояло. Победа во Второй мировой войне, по их мнению, — это достояние всего человечества, кроме «поганых коммуняк», а Сталин там вообще был хуже Гитлера и т. д.», — говорит эксперт.

Итоги Второй мировой войны и вклад СССР в победу над нацистами страны западного мира могут интерпретировать как им вздумается. Все зависит от заинтересованности как отдельных государств, так и целых военно-политических блоков.

«То есть в слова они играют давно, играют умело, но уже не всегда им удается победить. Тем не менее в таких ситуациях (как с итогами Второй мировой войны — Прим. ФАН) они пока нас переигрывают. Однако само по себе предложение хорошее, я считаю, что от того, что его озвучили, хуже не будет. Звучит красиво, мы во всяком случае заявили свои намерения, мы часть того самого гуманитарного человечества, часть Европы. Мы готовы протянуть руку и пожать ее всем, кто с нами готов взаимодействовать. Если этих рук окажется не так много, как могло бы быть, то это будут проблемы уже не наши. Мы заявление сделали», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что попытки переписать историю вредны и имеют под собой определенный подтекст, который «рассчитан на завтрашний день». В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выражала обеспокоенность в связи с попытками других стран переписать историю. Она напомнила, что не так давно весь мир склонял головы перед бойцами Красной армии, которые освободили Освенцим.