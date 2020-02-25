Политологи и депутаты предсказали итоги выборов в Госдуму в случае их переноса на 2020-й

Число фракций в Госдуме будущего созыва может сократиться или, наоборот, увеличиться за счет сразу нескольких новых партий. Аналитики и политтехнологи, а также сами действующие депутаты Государственной думы РФ в интервью Федеральному агентству новостей поделились своими прогнозами итогов парламентских выборов в случае, если бы они прошли досрочно — уже в этом году.

Их в парламенте никто не ждет

Шансы представителей непарламентских, в том числе недавно созданных партий занять депутатские кресла эксперты оценили достаточно скромно. Наиболее скептично настроенными оказались, что предсказуемо, нынешние парламентарии.

Член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Евгений Марченко, представляющий в парламенте партию «Единая Россия», убежден, что ни одна из непарламентских политических группировок не имеет сегодня значимого влияния.

«Они оживляются только перед выборами: за год где-то. Это все видят и понимают: у них ни рейтинга, ни авторитета — ничего. Никто из них не работает, включая «яблочников», — рассказал корреспонденту ФАН Евгений Марченко.

Депутат сравнил активизировавшихся в преддверии старта предвыборной гонки политиков со студентами-недоучками.

«Титов собирает сейчас партию — это ни о чем. У них даже нет времени раскрутиться нормально. Уже поезд ушел. Это как у студента — чтобы сдавать сессию и получать пятерки, нужно учиться в течение года. То же самое у депутатов, политических партий. Если ты хочешь выигрывать — нужно работать, пахать весь созыв. А они что?» — задается вопросом Марченко.

Не слишком гостеприимно по отношению к потенциальным новобранцам настроены и представители коммунистической фракции.

«Мы понимаем, что их в парламенте никто не ждет. Ну кому они здесь нужны? Какую роль они будут играть? Все содержательные ниши давно заняты», — возмутился представитель КПРФ в Госдуме, член комитета по вопросам федеративного устройства и местного самоуправления Денис Парфенов.

Представитель левой фракции убежден, что мелкие партии не преодолеют необходимый для получения депутатских мандатов барьер, но могут «отщипнуть» часть голосов у партии Зюганова.

«В политических лабораториях, как горячие пирожки, пекутся всевозможные партийные проекты: Прилепин со своей партией «За правду». Никуда не делась партия «СССР» — «Союз справедливых сил России» с каким-то мутным бизнесменом во главе. Никуда не делись и старые проекты-спойлеры типа «Коммунистов России» с Сурайкиным, никуда не делась КПСС, КАПРФ — Казачья партия РФ. Все это есть», — добавил Парфенов.

Писатель, певцы и «танкисты»

При этом политологи более благосклонно оценивают шансы новичков.

«Сейчас их узнаваемость на нуле, но это вполне посильная работа — повысить их узнаваемость, повысить узнаваемость их лидеров. Возможно, кто-то из них может выстрелить», — заявил ФАН политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По мнению эксперта, если бы выборы состоялись прямо сейчас, шансы непарламентских партий занять кресла в Госдуме были бы близки к нулю. Но если бы день голосования прошел ближе к концу года, ситуация могла бы поменяться.

Напомним, о намерении участвовать в выборах в Государственную думу РФ в 2021 году заявила Партия роста, возглавляемая бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В ее ряды 20 февраля вступил рок-музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, вызвавший бурную реакцию среди поклонников своим обращением к политике.

Уже на следующий день — 21 февраля — продюсер Иосиф Пригожин заявил о возможном выдвижении к 2021 году в кандидаты своей супруги — певицы Валерии, которой «ничто не мешает создать партию «Сильные женщины».

Ранее о создании новых политических объединений объявил директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров, создавший «Партию прямой демократии», получившую также неофициальное наименование «партия танкистов».

Политическую программу совместно с единомышленниками представил также публицист Захар Прилепин, ставший лидером партии «За правду»

В политическую борьбу включились и опытные, но поразительно невезучие старожилы предвыборных гонок. Так, например, довольно специфические методы для продвижения кандидатов на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского использует партия «Яблоко».

Отвечать на вопрос о том, какая именно из этих партий может, говоря языком политтехнологов, «выстрелить» уже сегодня, Дмитрий Солонников отказался.

«Сейчас это совершенно ни о чем: перечислять все 70 партий, которые есть в нашей стране. Вопрос в том, у какой партии будут деньги, какая будет заниматься серьезной политической подготовкой… После этого уже можно говорить, какая из них выстрелит — может быть, никакая, а может и несколько. Все зависит от политтехнологов, которые будут этим заниматься», — поделился своими соображениями собеседник ФАН.

А вот политический аналитик и политтехнолог Петр Быстров готов сделать ставку на Партию роста после вступления в ее ряды рок-музыканта и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Конечно, это довольно интересная фигура, пожалуй, наиболее раскрученная из тех, кто заявил о своем участии в политике в последнее время. Она могла бы быть очень хорошо технологически отыграна, если все сделать грамотно», — считает Петр Быстров.

При этом эксперт отмечает, что, в том числе стихи Сергея Шнурова, которыми он регулярно откликается в своем Instagram-аккаунте на самые громкие события общественной и политической жизни, также могут стать эффективным инструментом в руках политтехнологов.

«Наличие такого мощного аккаунта в такой популярной социальной сети — это уже гарантированное количество людей, получающих некий месседж, но опять-таки все зависит от содержательного наполнения, поэтому посмотрим», — заключил Быстров.

Эксперт также добавил, что политтехнологам Бориса Титова, Сергея Шнурова и их соратников в этот раз важно будет сделать выводы из прошлых ошибок: кампанию Партии роста на выборах в Госдуму-2016 аналитик назвал «бездарной».

Запрос на новые лица

В отношении других непарламентских объединений у Петра Быстрова неутешительный прогноз: по партийным спискам их участники вряд ли получат доступ к заветным кнопкам для голосования.

«Если глобальных изменений не произойдет, не появится какая-то новая партия, поддерживаемая президентом, остальные (непарламентские объединения. — Прим.ФАН) шансов не имеют. Их лидеры, возможно, попадут в Думу по одномандатным округам, если будут баллотироваться. Но их партийные списки, скорее всего, не пройдут», — добавил эксперт.

Частичного обновления состава нижней палаты Федерального собрания за счет одномандатников ожидает и заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Валерий Гартунг.

«В отличие от предыдущих выборов люди уже устали от старых лиц. Вполне возможно, что новые, яркие фигуры, в одномандатных округах, если они заявятся, могут серьезно повлиять на результаты. Может быть, даже просто самовыдвиженцы, например», — поделился прогнозом Гартунг.

Шансы ярких одиночек пробиться в Госдуму достаточно высоки, убежден депутат.

«Это вполне реально, и если бы выборы прошли в этом году, и в следующем году. И чем дальше, тем больше. Запрос на обновление — он серьезный сегодня», — подчеркнул справедливоросс.

Руководитель Института современного государственного развития Дмитрий Солонников также не склонен недооценивать самовыдвиженцев.

«Если бы выборы состоялись прямо сейчас, наверное, прошло бы больше независимых кандидатов, но так или иначе аффилированных с вертикалью власти. Возможно, они бы сформировали фракцию независимых кандидатов, а фракция «Единой России» была бы чуть поменьше. Такое возможно», — предположил Солонников.

«Справедливороссы» на грани

Весьма осторожно оценил шансы тех, кто сегодня находится за бортом, политолог Сергей Марков.

«Балансирует на грани «Справедливая Россия», балансирует «Яблоко», которое является вариантом голосования прозападных критиков Путина. Больше никто шансов не имеет. Никакого внятного и понятного населению месседжа нет, — сказал Марков. — Если будет раскручиваться, предположим, партия «За правду» Прилепина, то у нее есть шанс вытеснить «Справедливую Россию» из ее ниши и занять ее место, но своей ниши у нее пока нет».

«Справедливороссов» Сергей Марков окрестил «партией умеренных сторонников Путина» — тех, «кого не взяли в Единую Россию».

По мнению Быстрова, партии «желтых» нужны реформы и новый лидер.

«Справедливороссы» не пройдут, по крайней мере, если они останутся в таком состоянии как сейчас, и не появится какой-то популярный лидер вместо Миронова (председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. — Прим.ФАН). Если что-то изменится, тогда может быть», — заявил Быстров.

Пограничное положение соратников Сергея Миронова отмечает и Дмитрий Солонников.

«Справедливая Россия» остается на грани прохождения. У нее есть риск не попасть в Госдуму, если выборы пройдут сейчас: они на грани 5% колеблются, поэтому могут и не попасть», — заключил политолог.

Впрочем, сами члены фракции «Справедливой России» в преддверии избирательной кампании настроены заметно оптимистичнее, что неудивительно. По крайней мере гипотетические выборы в ближайшее время не вызывают у «справедливороссов» опасений по поводу возможной потери мандатов.

«Я думаю, что если сейчас провести выборы, то четыре фракции останутся те же самые, а мандаты могут между ними перераспределиться только за счет одномандатников», — поделился с ФАН зампредседателя фракции в Госдуме Гартунг.

Валерия Гартунга поддержали и коллеги по парламенту из партии «Единая Россия».

«Те, кто поддерживает решения главы государства, у них всех дела будут идти хорошо. Те, кто выступает против, а у нас сейчас против в основном коммунисты, КПРФ — у них все, наоборот, будет плохо. «Справедливая Россия» тоже (как и «Единая Россия». — Прим. ФАН) президента поддерживает. Они тоже пойдут вверх», — высказал свое мнение представляющий в парламенте «Единую Россию» Евгений Марченко.

Между КПРФ и ЛДПР

Коммунистам Евгений Марченко предрек не слишком завидную судьбу по итогам будущих парламентских выборов

«ЛДПР останется при своих мандатах, а у КПРФ дела плохи. Я считаю, что они выборы проиграют, а если и преодолеют 5%, то скрипом. Хотя могут и вообще не попасть», — убежден парламентарий.

Член думский фракции КПРФ Денис Парфенов уверен, что борьба действительно предстоит тяжелая.

«Легко не будет, мы отдаем себе в этом отчет. Но, с другой стороны, а разве было когда-то легко? Никогда не было. В любом случае исторический оптимизм мы сохраняем, будем бороться жестко за политический результат, а нынешнюю обстановку использовать для пользы дела», — продекларировал намерения партии Парфенов.

Дополнительные преимущества для себя коммунисты видят, как ни странно, в том числе в объявленном президентом России народном голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«Это способствует росту интереса населения к политике, а, значит, каждый, кто проявит инициативу, сможет привлечь внимание к тому, что он предлагает. У нас свои предложения есть», — отмечает депутат.

Однако прогнозировать конкретные цифры, связанные с возможными результатами выборов в Госдуму, пройди они сейчас, член КПРФ отказался.

«Я в этом отношении сторонник такого подхода, что надо быть, как классики марксизма: они говорили, что коммунизм обязательно наступит, но сроков не называли, — объяснил Парфенов свою позицию корреспонденту ФАН. — Такое конкретное прогнозирование — дело крайне неблагодарное. Слишком легко ошибиться».

При этом своими соображениями относительно фракционного состава Госдумы будущего коммунист все-таки поделился.

«Я склонен к тому, что он (перечень думских фракций. — Прим. ФАН) будет либо неизменен, либо практически не изменен. У меня есть определенные сомнения насчет «Справедливой России». Им в последнее время тяжело. А так, скорее всего, будет примерно тот же состав».

Серьезных изменений в перечне фракций не ожидают и политологи.

«Наверное две партии, КПРФ и ЛДПР, (набрали бы. — Прим. ФАН) примерно по 15%, ну может, КПРФ процентов 20… Остальные проценты распределились бы между партиями, которые, скорее всего, не прошли бы в парламент: 8-9 партий набрали бы по 2-3% голосов, — уверен Быстров. Второе место, безусловно, у коммунистической партии, которая является единственной серьезной оппозиционной силой. Третье место, с возможным выходом почти на втрое — это партия Жириновского, — строит свой прогноз политолог Марков. — Голосование за «Единую Россию» — это голосование за Путина, за коммунистов — за социальную справедливость, за Жириновского — это голосование против всех. Но эти три партии в любом случае проходят в парламент».

«Переток мандатов между тремя остальными парламентскими группами (КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. — Прим. ФАН) был бы не очень значительным. Возможно чуть уменьшили бы свои результаты КПРФ и ЛДПР. Если бы выборы состоялись сейчас, то понятно, что лидеры бы не изменились», — выразил свое видение возможного расклада политических сил в ближайшем будущем директор Института современного государственного развития Солонников.

Лидерство с большим отрывом

Почти в абсолютный унисон звучат мнения экспертов по поводу партии, которая обеспечит своим представителем большинство кресел в парламенте. В успехе на 100% уверен единоросс Евгений Марченко.

«Я думаю, что победила бы «Единая Россия». Мы поддерживаем президента и его решения. Сейчас приняли закон об увеличении материнского капитала: воплощаем в жизнь то, о чем он объявил в послании Федеральному собранию. На эту программу выделяются громадные средства. Я думаю, что люди материальную помощь почувствуют уже к осени этого года. Поэтому рейтинг «Единой России» рванет вверх», — поделился своей уверенностью депутат.

При этом Марченко добавил, что, если бы выборы состоялись не в 2021, а уже в текущем году, победа партии власти была бы особенно убедительной.

В победе единороссов не сомневается и Сергей Марков, но в то же время, по мнению политолога, партийные результаты на выборах могут серьезно варьироваться от 25 до 60% голосов в зависимости от целого ряда факторов.

«Это зависит от важнейшего фактора — насколько Владимир Путин примет участие в этой кампании, насколько она будет активна в общественных дискуссиях, произойдет ли внутреннее обновление с точки зрения яркости-серости», — пояснил Марков.

Политический аналитик Быстров убежден в «достаточно уверенной» победе возглавляемой Дмитрием Медведевым партии с результатом в 40-45% голосов.

Дмитрий Солонников в своих прогнозах опирается на свежие данные опросов избирательных предпочтений россиян, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«Нынешняя социология показывает достаточно большой перевес в пользу «Единой России». Да, она там около 30% электората, но другие-то партии еще меньше, поэтому серьезной конкуренции «Единая Россия» бы не испытывала», — резюмирует политолог.

При этом эксперты отмечают, что за более чем полуторалетний период многое в расстановке сил на политической арене может измениться по сравнению с нынешними прогнозами. Ожидается, что выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания восьмого по счету созыва пройдут в единый день голосования — 19 сентября 2021 года. По предварительным данным, без сбора подписей списки своих кандидатов на выборы в Госдуму могу выдвинуть 13 политических партий, в число которых, помимо парламентских, входят Партия роста, «Яблоко», «Гражданская платформа», «Зеленые», «Коммунисты России», «Патриоты России» и другие объединения.