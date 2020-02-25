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Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Язова

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Путин выразил соболезнования родным и близким маршала ЯзоваМосква, 25 февраля. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, Язов скончался во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 95 лет.

«Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком», — говорится в телеграмме главы государства. 

Путин отметил высокие профессиональные и личные качества Язова, его бесспорный авторитет. 

«После Победы он посвятил свою жизнь развитию ВС, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны», — заключил глава государства.

Напомним, похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области. 

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