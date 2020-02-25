Билан перенес концерт в Кирове из-за нестерпимой боли

Москва, 25 февраля. Российский поп-исполнитель Дима Билан сообщил об ухудшении здоровья, в связи с чем отменил концерт в Кирове. Видеообращение к поклонникам артист выложил в Instagram.

Артист записал кадры, на которых сообщил об изменениях в гастрольном графике после концерта в Ижевске. Билан рассказал, что последние несколько дней чувствует себя неважно, но несмотря на это продолжал выходить на сцену.

«Мы все в принципе люди, и нам тоже свойственно болеть, и какие-то обострения в межсезонье тоже бывают, не хотел бы вдаваться в подробности», — заявил артист.

В предыдущем посте певец пояснил, что во время тура в Германии выходил на сцену, превозмогая нестерпимую боль.

«Вернувшись домой всего на 10 часов и улетев утром на концерты в Ижевск и Киров, понял, что ситуация выходит из-под контроля и без обращения к моему врачу мне уже не обойтись», — написал он.

Билан объявил новую дату концерта в Кирове — 23 марта. Артист выразил надежду, что вятские поклонники отнесутся с пониманием к ситуации и придут на шоу после переноса. Каждому пришедшему поклоннику исполнитель обещал подарок от себя.

Подписчики пожелали Билану крепкого здоровья и скорейшего восстановления, отметилась в комментариях и продюсер артиста Яна Рудковская.