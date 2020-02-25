Билан перенес концерт в Кирове из-за нестерпимой боли

Москва, 25 февраля. Российский поп-исполнитель Дима Билан сообщил об ухудшении здоровья, в связи с чем отменил концерт в Кирове. Видеообращение к поклонникам артист выложил в Instagram.
Артист записал кадры, на которых сообщил об изменениях в гастрольном графике после концерта в Ижевске. Билан рассказал, что последние несколько дней чувствует себя неважно, но несмотря на это продолжал выходить на сцену.
«Мы все в принципе люди, и нам тоже свойственно болеть, и какие-то обострения в межсезонье тоже бывают, не хотел бы вдаваться в подробности», — заявил артист.
В предыдущем посте певец пояснил, что во время тура в Германии выходил на сцену, превозмогая нестерпимую боль.
«Вернувшись домой всего на 10 часов и улетев утром на концерты в Ижевск и Киров, понял, что ситуация выходит из-под контроля и без обращения к моему врачу мне уже не обойтись», — написал он.
Билан объявил новую дату концерта в Кирове — 23 марта. Артист выразил надежду, что вятские поклонники отнесутся с пониманием к ситуации и придут на шоу после переноса. Каждому пришедшему поклоннику исполнитель обещал подарок от себя.
Ура ! Друзья , концерт в Кирове не отменён, а ПЕРЕНЕСЁН на 23 МАРТА ! На этот раз точно!!!!!!! 200% и подарок от меня лично , вот такой я вам предлагаю вариант ????????) ура ! Спасибо организаторам за профессионализм в этом вопросе !! Всем мира !!! ???? #ПИТЕР, мы с вами встречаемся 28 февраля, как и планировали, на моем шоу #планетабиланнаорбите! обещаю, шоу будет нереальным ! #димабилан #билан #биланперезагрузка !
Подписчики пожелали Билану крепкого здоровья и скорейшего восстановления, отметилась в комментариях и продюсер артиста Яна Рудковская.
«Здоровье точно не купишь! По 24 концерта в месяц! Все мы люди, а не роботы!» — обратила она внимание.