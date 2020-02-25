Башкирский чиновник объяснил, почему обматерил жителя деревни

Уфа, 25 февраля. Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов обругал нецензурной бранью одного из своих посетителей. На встрече чиновник заявил жителю деревни, что дорогу, ведущую в его населенный пункт, построят в последнюю очередь.

Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, была распространена в социальных сетях. На кадрах автор видео спрашивает у Кожанова, когда появится дорога.

«В самую последнюю очередь буду пробивать дорогу в Черемисы. Из 13 деревень по очереди будет самая последняя. А кто ты <…> такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне, что ли?» — слышно в видео.

В комментарии телеканалу «360» Владимир Кожанов объяснил, почему обматерил жителя деревни. По его словам, автор видеозаписи намеренно изводит весь сельсовет. Чиновник также рассказал, что мужчина, о котором идет речь, был дважды судим, причем один раз — за попытку изнасилования несовершеннолетней, однако получил условное наказание. Для этого, добавил Кожанов, автору видео была нужна характеристика, в которой было отражено, «какой он есть человек».

«Мы написали ему характеристику, но отразили в ней, какой он есть человек, не приукрашивая, не выдумывая, что он белый и пушистый. Ему это не понравилось, и он начал нас терроризировать, доводить моих девочек, работников сельсовета до истерики довел», — сказал Кожанов.

Он также раскрыл детали инцидента, попавшего на видео. По словам чиновника, мужчина пришел к нему в обеденный перерыв — на тот момент его на рабочем месте не было. Кожанов заявил, что когда вернулся — увидел, что его сотрудницы плачут. После этого глава сельсовета и обругал посетителя.

Кожанов отметил, что был на эмоциях и высказал все, что думал, так как «защищал своих подчиненных». При этом чиновник заявил, что был не прав, обрушившись на посетителя с нецензурной бранью.

«Я не прав был, что его матом, нецензурно [назвал]. Это не первый раз, когда он доводит сельсоветских девочек, меня. Но я все время сдерживал себя», — сказал Кожанов.

Он добавил, что сожалеет о произошедшем, но «дело сделано».

В администрации Иглинского района в связи с инцидентом провели служебную проверку. По ее итогам главу Кальтовского сельсовета вызвали для личной беседы и вынесли ему предупреждение о недопустимости такого обращения с жителями.