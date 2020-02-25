"Да, это за него: почему сторонникам президента важно ответить ему доверием на доверие"

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой реконструкции основного закона страны — Конституции России. Сделал это громко и публично: в ходе послания Федеральному собранию озвучил собственные предложения, а затем сформировал рабочую группу, чтобы та собрала дополнительные идеи.

Путин меняет конституцию, чтобы остаться у власти, — говорят так называемые либералы. Сторонники президента разводят руками: во-первых, не понимают, зачем ему для этого менять конституцию, а во-вторых, не видят ничего плохого в том, чтобы Путин мог и дальше, как минимум, иметь возможность снова подключиться к управлению страной, если что-то пойдет не так.

Нет — не сходится, не работает здесь «теория заговора». Единственное предположение, в которое еще хоть как-то можно поверить, — после изменения конституции будет обновлена и Государственная дума, ответственность которой должна возрасти. Однако вернемся к самим поправкам и процедуре их принятия.

Просто зададим себе вопрос: мог ли Путин провести необходимые изменения без участия народа? Без всякого общероссийского голосования, на котором так настаивает? Конечно, мог. Кто-то, наверное, не в курсе, но конституцию в той или иной части поправляли уже раз 15: когда менялся список субъектов федерации, или увеличивался по инициативе Дмитрия Медведева президентский срок с четырех до шести лет, или даже когда в состав России вернулись Крым и Севастополь. Все эти изменения происходили просто: голосование в Думе, затем — в Совфеде, потом — в региональных законодательных собраниях. И все!

Но не в этот раз. Именно мнение россиян, выраженное в результатах голосования, станет «окончательной инстанцией», которая либо примет закон, либо отклонит его.

«Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — заявил Владимир Путин.

Очевидно, что общероссийское голосование носит важное символическое значение. Поправки и сама процедура их принятия — личная инициатива президента, которой он подчеркивает уважение к позиции граждан России. Подает пример: всегда советуйтесь с людьми! Доверяйте мнению своих сограждан!

И, конечно, результаты плебисцита должны показать не только желание народа закрепить важные юридические новшества в основном законе, но и подтвердить доверие по отношению к Владимиру Путину.

На чьи голоса в первую очередь рассчитывает президент? На голоса тех, кто 18 марта 2018 года сказал свое «да» Владимиру Путину на выборах главы государства. Для всех, кто голосовал за президента, поддержать путинские поправки сейчас — логичный и важный шаг.

Путин ставит перед своими сторонниками простой вопрос:

Вы одобряете то, что было сделано мной с вашей поддержкой? Вы хотите закрепить наше общее наследие на десятилетия вперед?

В действительности пакет нововведений — это фиксация всех достижений современной России: стабильности, ответственности за социальные обязательства со стороны государства и возможности защитить свой суверенитет. Корректировка конституции призвана предопределить главное — на долгие годы вперед обеспечить и закрепить гарантии успеха и благополучия граждан России. Вы за? — спрашивает Путин.

Общероссийское голосование — не для Путина. Но оно за него.