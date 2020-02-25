Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Поклонская назвала «забавой» реакцию МИД Украины на упоминания Крыма

221
0 Оставить комментарий

Поклонская назвала «забавой» реакцию МИД Украины на упоминания Крыма

Москва, 25 февраля. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала новой забавой реакцию МИД Украины на упоминание Крыма послами других стран. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Внимание всем чрезвычайным и полномочным послам в Киеве! МИД Украины придумал новую забаву, в которой можно активно поучаствовать: вы говорите про Крым или показываете фотографию полуострова и сразу попадаете в красивое здание министерства», — написала Поклонская.

По ее словам, сейчас первые строчки в рейтинге новой «украинской забавы» занимают послы Сербии и Турции. Так, представителя Сербии «молниеносно» вызвали в МИД Украины после международной туристической ярмарки в Белграде, где на российском стенде был указан Крым.

Поклонская назвала «забавой» реакцию МИД Украины на упоминания Крыма

Также Поклонская обратилась к украинской власти с вопросом, в каком виде Киеву нужен Крым.

«С нами (крымчанами) или как безлюдная земля? Если с нами, то не получится. Мы не хотим! Если вам нужна земля — тоже не выход. Мы не отдадим свою Родину!» — подчеркнула парламентарий.

Депутат Госдумы призвала переходить к конструктиву и налаживать добрососедские отношения. Также она пожелала украинскому МИД поскорее сменить своего посла в Белграде.

«Зарплата из бюджета огромная, а он только и делает, что бьет баклуши и играет в шпиона. Прекратите ерундой страдать!» — написала Поклонская.

Помимо этого, она рассказала о собаке, которую подарили в Москве депутатам парламента одной из стран. По словам Поклонской, питомцу дали кличку Крым.

«А посла так и не пригласили в МИД Украины за нотой протеста», — подытожила парламентарий.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. На полуострове прошел легитимный референдум, по итогам которого боле 90% жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. При этом в Киеве до сих пор заявляют о претензиях на полуостров. Ранее Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского перестать заглядываться на Крым.

Новости партнеров

Источник: Facebook
Новости партнеров