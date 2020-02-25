"Вице-спикер Сейма Польши увидела «очень четкое» отношение Зеленского к России"

Варшава, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский решительно поддерживает Польшу в историческом споре с Россией, что четко определяет отношение Киева к Москве. Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская.

«Решительная поддержка в историческом споре Польши очень четко определяет отношение Зеленского к России. Думаю, что это очень положительно во многих измерениях», — сказала Госевская в интервью изданию «Европейская правда».

Напомним, 28 января Владимир Зеленский посетил Польшу по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме. В ходе визита Зеленский заявил, что Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну и даже причастен к Холокосту. Зеленский также утверждал, что концлагерь Освенцим освободили украинцы, аргументируя свои слова тем, что фашистские войска из Польши выдавил первый украинский фронт. При этом Зеленский не стал уточнять, что украинский фронт получил свое название благодаря маршруту движения, а не национальному составу.

Речь Зеленского подверглась резкой критике со стороны российских и украинских политиков. В частности, украинский депутат Вадим Новинский уверен, что Зеленский попал в идеологическую ловушку, заявив о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны. Он подчеркнул, что действующий президент Украины пытается перевернуть исторические ценности и правду с ног на голову, внедряя в сознание украинцев «один из наиболее коварных тезисов».